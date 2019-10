Em jogo adiado, Chapecoense tem chance de deixar a lanterna do Brasileirão

A Chapecoense tem a chance de deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, quando recebe o Corinthians, às 19h15, na Arena Condá, em partida atrasada da 21.ª rodada. O duelo foi adiado pela CBF por conta do jogo entre Corinthians e Independiente Del Valle, no Equador, na última quarta, pelas semifinais da Sul-Americana.

Sem vencer há seis rodadas – dois empates e quatro derrotas -, a Chapecoense amarga a lanterna, com 15 pontos, um a menos do que o Avaí. Já a diferença para o Fluminense, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, é de sete pontos.

Ainda sem vencer desde a sua chegada, o técnico Marquinhos Santos fez mistério e não divulgou qual será a escalação inicial da Chapecoense. Mas vai manter a base que empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no último fim de semana.

Liberado pelo departamento médico após não atuar em Curitiba, o zagueiro Gum não tem volta confirmada e Douglas deve ser mantido. A outra dúvida do treinador está no meio de campo. O volante Elicarlos recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Seu substituto será Amaral ou Tharlis. Na frente, Arthur Gomes entra no lugar do lesionado Dalberto.

“Ainda não decidi quem será o substituto de Elicarlos. O Amaral tem como ponto forte a bola aérea e Tharlis a juventude. Vamos decidir também se o Gum retorna ou a gente mantém o Douglas”, disse Marquinhos Santos, em tom de mistério.