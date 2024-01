Em João Pessoa, Flamengo encara o Nova Iguaçu com o time sub-20 pelo Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/01/2024 - 8:00 Para compartilhar:

De volta à capital paraibana após 20 anos, o Flamengo continua seu tour pelo Brasil. Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, atuará com o time sub-20 diante do Nova Iguaçu, no domingo, às 18h10, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). O mando é do time da Baixada Fluminense.

Com os titulares, quarta-feira passada, o Flamengo venceu o Audax Rio na estreia por 4 a 0, em jogo disputado na Arena Amazônia, em Manaus (AM). Com isso, lidera o Estadual, com dois gols a mais que o Vasco, segundo colocado, no saldo de gols: 4 a 2.

O time alternativo se deve ao fato do titular ter embarcado para os Estados Unidos, onde realizará parte da sua pré-temporada. Os jogadores do sub-20 também estarão em campo para o duelo contra a Portuguesa, no dia 27.

O técnico Mário Jorge deve contar com alguns jogadores que já atuaram no time principal, como o goleiro Matheus Cunha, que chegou a ser titular em 2023. Outro que chama a atenção é o lateral-direito paraguaio Santiago Ocampos, um dos destaques da categoria, e o atacante Werton, que foi sondado pelo futebol português. Alguns garotos que estão disputando as quartas de final da Copa São Paulo de Juniores também devem ser integrados para estas duas partidas.

“Acompanhamos o amistoso com o Olaria, conversamos com o Mário Jorge, e tudo está controlado. O Mário tem um grande trabalho, o time que ficou na Copinha continua evoluindo, mesmo sem os principais jogadores. A gente vai com um time forte também com jogadores importantes para esses dois jogos”, disse Cléber Xavier, auxiliar de Tite.

O Nova Iguaçu também estreou com o pé direito ao vencer em casa o Sampaio Corrêa por 2 a 1. O time da Baixada Fluminense aparece em terceiro lugar, com um gol de saldo.

O técnico Carlos Vitor deve manter a mesma formação da estreia e espera surpreender. A única mudança pode acontecer no ataque. Emerson Carioca saiu do banco e contribuiu com uma assistência e briga posição com Xandinho. O time da Baixada Fluminense anunciou o atacante Bill, mas o mesmo não deve ir para a partida por questões burocráticas.

FICHA TÉCNICA:

NOVA IGUAÇU X FLAMENGO

NOVA IGUAÇU – Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Maicon e Sérgio Raphael; Ronald, Albert e João Victor; Ezequiel, Carlinhos e Xandinho (Emerson Carioca). Técnico: Carlos Vitor.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Everton, Rayan Lucas e Lorran; Werton, Petterson e Thiago. Técnico: Mário Jorge.

ÁRBITRO – Jodis Nascimento de Souza.

HORÁRIO – 18h10.

LOCAL – Estádio José Américo de Almeida Filho (Almeidão), em João Pessoa (PB).

