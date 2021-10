Em João Pessoa, Botafogo-PB e Vitória ficam no empate pela Pré-Copa do Nordeste Resultado de 1 a 1 deixa a decisão para o jogo da volta, no Barradão, no dia 16 de novembro

Na noite desta terça-feira (26), o Botafogo-PB recebeu o Vitória em partida válida pela ida da 3ª fase da Pré-Copa do Nordeste. David colocou os visitantes na frente, mas Éderson deixou tudo igual no Almeidão. Assim, quem vencer o jogo da volta ficará com a vaga na fase de grupos da competição.

Agora, as equipes voltam a atenção para o Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Vitória recebe a Ponte Preta no sábado (30), às 16h. Por outro lado, na Série C, o Botafogo-PB recebe o Paysandu no domingo (31), às 19h. O jogo de volta entre ambos pela Pré-Copa do Nordeste acontece somente no dia 16 de novembro, no Barradão, às 21h30.

O errado que deu certo

O começo do jogo no Almeidão mostrou o Botafogo-PB mais interessado em ficar com a bola. Desse modo, o Belo trabalhou os passes, mas, mesmo com o domínio, não conseguiu criar grandes oportunidades.

Quando chegou ao ataque, o Vitória foi letal. Raul Prata foi lançado pelo lado direito e cruzou rasteiro. David tentou de primeira, mas chutou a bola no próprio tornozelo do pé de apoio. Contudo, o erro fez com que o goleiro Felipe caísse para tentar a defesa, deixando o gol aberto para o atacante finalizar pela segunda vez e marcar o primeiro tento do jogo.

Uma lá, uma cá

Depois do gol, o jogo voltou a ser como estava: Botafogo-PB dominando a posse de bola e tentando se impor, ainda que as chances aparecessem de forma escassa. Aos 21 minutos, a bola foi afastada parcialmente por Mateus Moraes, e Luã apareceu na segunda trave para finalizar de primeira. Entretanto, o arremate passou com perigo por cima do gol.

Em resposta, o Vitória chegou mais uma vez pelo lado direito, assim como no lance do gol. Dessa vez, Fabinho recebeu pela beirada e cruzou na segunda trave. Marcinho testou no contrapé de Felipe, mas viu a bola passar raspando o poste. Mais tarde, os mandantes responderam na mesma moeda, porém Esquerdinha cabeceou para defesa de Lucas Arcanjo.

Quis caprichar demais…

​Se lançando ao ataque, o Botafogo-PB começou a deixar espaços no seu campo defensivo. Com isso, os atacantes de velocidade do Vitória passaram a ficar à espreita para aproveitarem os contra-ataques.

Na chance mais clara de aumentar a vantagem, David exagerou no capricho e acabou desperdiçando. Lançado em velocidade, o centroavante ficou cara a cara com Felipe, mas, ao invés de finalizar, tentou driblar o goleiro, que se esticou e tirou a bola dos pés do atacante, levando apenas o 1 a 0 para os vestiários.

Não se pode vacilar com matador

O intervalo fez bem ao Botafogo-PB. A equipe que já vinha dominando a posse de bola ganhou ainda mais fôlego com as mexidas de Gerson Gusmão no intervalo. No meio, Cleyton se tornou o motor do time e foi responsável por dar mais criatividade para os donos da casa.

Entretanto, apesar da boa entrada do meio-campista, o empate não teve a sua participação. Aos 14 minutos, Luã recebeu pelo lado direito e cruzou na área. Mesmo não sendo tão alto, Éderson apareceu livre no meio dos marcadores e testou para o fundo das redes, sem chances para Lucas Arcanjo.

Quase o segundo!

​Pouco depois de deixar tudo igual, Éderson teve a chance de fazer o seu segundo gol no jogo e virar a partida. Aos 26, o atacante recebeu de esquerdinha e carregou para dentro da área. Contudo, no momento de chute, Thalisson Kelven apareceu bem para travar.







Depois da oportunidade do Belo, a partida caiu de ritmo e foi paralisada diversas vezes para atendimento. Sendo assim, sem muita criatividade, as equipes encerram o jogo com o placar igual de 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-PB 1 X 1 VITÓRIA

​​​​​Local: Almeidão, em João Pessoa-PB

Data/Horário: 26 de outubro de 2021 (terça-feira), às 21h30

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

Gols: David (3’/1°T) (0-1), Éderson (14’/2°T) (1-1)

Cartões amarelos: Luís Gustavo, Willian Machado (Botafogo-PB), Marcinho, João Pedro (Vitória)

BOTAFOGO-PB: Felipe; Pablo (Sávio, aos 0’/2°T), Daniel Felipe, Willian Machado e Gabriel Araújo; Amaral, Juninho (Marcos Aurélio, aos 38’/2°T), Esquerdinha e Juba (Cleyton, aos 0’/2°T); Luã Lúcio (Welton Felipe, aos 24’/2°T) e Éderson (Bruno Gonçalves, aos 42’/2°T). Técnico: Gerson Gusmão.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata (Cedric, aos 17’/2°T), Mateus Moraes, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Caíque Souza (Soares, aos 28’/2°T) e Eduardo (Fernando Neto, aos 36’/2°T); Marcinho (Renan Luís, aos 17’/2°T), Fabinho (Alisson Santos, aos 17’/2°T) e David. Técnico: Wagner Lopes.

