Em jejum de vitórias, São Paulo encara time com bom retrospecto contra paulistas Cuiabá, próximo adversário do Tricolor, somou sete dos 12 pontos disputados contra os grandes paulistas

Diante do Cuiabá fora de casa, o São Paulo terá uma difícil missão nesta segunda-feira (11). Isso porque o Tricolor não vence há quatro jogos e enfrenta um time que coleciona bons resultados nesta edição do Nacional diante dos grandes paulistas: foram duas vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

Pela sexta rodada do campeonato, diante do próprio Tricolor no Morumbi, o Cuiabá chegou a virar o placar do jogo que terminou 2 a 2. Já pela 13ª rodada, acabou derrotado pelo Corinthians em casa, por 2 a 1.

Contra Palmeiras e Santos, mais duas vitórias do Dourado para a conta. Diante do Verdão, pela 17ª rodada, no Allianz Parque, o time do Mato Grosso fez 2 a 0 e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Contra o Peixe, pela 19ª, fez 2 a 1 em casa.

O Tricolor, por sua vez, precisa conquistar os três pontos. O time comandado por Hernán Crespo ocupa a 14ª posição na tabela, com 29 pontos. Uma vitória fora de casa diminuirá a pressão sobre o treinador. O duelo está marcado para às 20h e é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

