Em jejum de vitórias, Bahia e Cruzeiro se reencontram na Série A do Campeonato Brasileiro

Dois dos quatro clubes que ascenderam à elite do futebol brasileiro em 2022, Bahia e Cruzeiro se reencontram neste sábado, desta vez pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, às 18h30, os dois times medem forças pela 10ª rodada, em busca de por fim ao jejum de jogos sem vencer na competição.

Jogando em casa, o Bahia quer se livrar da seca de cinco jogos sem triunfos. No último duelo, empatou sem gols com o Fortaleza e agora aparece na 15ª colocação, com oito pontos. Neste período de cinco jogos, empatou duas vezes com o Santos, somando sete jogos sem vencer na temporada, mas garantiu a classificação para as quartas da Copa do Brasil nos pênaltis.

Já o Cruzeiro vem de três jogos sem vitória na Série A, sendo derrotado na última rodada para o rival Atlético-MG, por 1 a 0. Se somar os jogos da Copa do Brasil, o time mineiro não vence há cinco jogos no ano. Neste intervalo, acabou eliminado pelo Grêmio na competição de mata-mata.

Para a partida, o técnico Renato Paiva terá sete desfalques para escalar o Bahia. Além de Acevedo, suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador não terá Jacaré, Biel, Yago Felipe, Matheus Bahia, Marcos Felipe e Raul Gustavo. No lugar do volante, o treinador deve entrar com Cauly no meio-campo. Ademir e Everaldo vão formar a dupla de ataque.

O volante Thaciano comentou sobre a força do grupo, diante de tantos desfalques: “Difícil. As baixas são de jogadores importantes. Mas o grupo é forte. Quem entra tem total confiança. E é seguir, não tem que lamentar. A gente fica triste pelas lesões, mas não tem que lamentar”, afirmou Thaciano.

Do lado do Cruzeiro, o zagueiro Lucas Oliveira retorna ao time titular, depois de ficar de fora devido a uma gastroenterite. No meio-campo, Matheus Jussa está suspenso, abrindo a vaga para Neto Moura e Filipe Machado, que brigam pela posição.

No ataque, a dúvida permanece entre Gilberto e Henrique Dourado. O atacante Bruno Rodrigues comentou sobre o jejum do time: “Acho que é trabalho coletivo. Falta a gente caprichar um pouco mais na frente. Temos que trabalhar na semana para conseguir a recuperação”, disse o atacante.

