Em inspeção na cadeia, agentes encontram 500 euros com Pezão

Durante inspeção realizada nesta sexta-feira (21) no Complexo Prisional da Polícia Militar, em Niterói, agentes da Corregedoria da PM encontraram 500 euros e uma pequena quantia de dólares, pesos colombianos e ienes com o governador Luiz Fernando Pezão, que está preso na unidade, de acordo com informações do jornal ‘O Globo’.

Segundo a reportagem, sete celulares também foram localizados na área comum nos fundos da cadeia, fora das celas, durante a vistoria e foram encontrados com o auxílio de equipamentos que detectam ondas eletromagnéticas.

A inspeção é realizada a pedido da direção do presídio. Equipes das Forças Armadas e corporação chegaram ao Complexo no início da manhã desta sexta.

Pezão está preso desde o dia 29 de novembro após a força-tarefa da Lavo Jato dar voz de prisão a ele na residência oficial do chefe do estado do Rio de Janeiro.

O governador é acusado de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 39 milhões em bens.

Segundo avaliação da força-tarefa da Lava Jato, mantê-lo solto poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa.