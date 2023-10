Em inauguração de espaço XP em Brasília, CEO diz que até fim do ano serão 6 no total

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 15:34 Para compartilhar:

Durante a inauguração do Espaço XP em Brasília, o CEO da XP Inc., Thiago Maffra, antecipou que até o final do ano serão seis estabelecimentos como este. O primeiro teste desse ponto de encontro entre clientes e atendentes foi feito em Manaus, há cerca de um ano e as próximas cidades a receberem o Espaço XP são Fortaleza, Curitiba, Recife e Campinas.

A avaliação de Maffra é a de que a penetração da empresa ainda é baixa no Centro-Oeste. “É cerca de metade do que temos em outras regiões. Há, portanto, um espaço enorme para crescer e o agronegócio é muito forte”, considerou o executivo, durante coletiva à imprensa de inauguração do Espaço XP Brasília.

A ideia, de acordo com ele, é usar o Espaço XP Brasília como um hub de relacionamento na região.

A previsão da XP é estar nas principais capitais do Brasil no ano que vem e depois expandir para as grandes cidades do País. “A gente ainda vê espaço grande para posicionamento da marca e aproximação com clientes.

O diretor de Canais da XP Inc., Guilherme SantAnna, ressaltou que a XP não chega a ter 10% do market share de investimentos do País e que busca avançar em outras áreas, como seguros, conta e cartão, por exemplo. “Por mais que robôs e algoritmos estejam já sendo desenvolvidos no mundo dos investimentos, para investir o cliente quer falar com alguém. É como num caso médico, ilustrou”, ressaltando a importância de lojas como a inaugurada nesta terça.

O diretor de Marketing da XP Inc., Lisandro Lopez, disse que abrir essa rede de espaços é um “sonho antigo” e que as salas são inspiradas em grandes empresas, como Apple e Tesla.

