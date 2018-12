Em ilha, presidente eleito lava roupa

A assessoria do presidente eleito divulgou ontem fotos de Jair Bolsonaro lavando e estendendo roupa na Ilha de Marambaia, área militar na Costa Verde do Rio onde está hospedado para passar o Natal.

A estratégia de mostrá-lo como uma pessoa simples tem sido uma prática desde a campanha eleitoral. Uma das fotos foi postada no Twitter pela futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com a legenda: “Hahahaha”. Nela, o presidente eleito estende um calção no varal de um belo quintal de grama verde aparada.

Bolsonaro já foi fotografado coando café, comendo pão com leite condensado, tirando dinheiro no caixa eletrônico e recebendo um conselheiro do governo de Donald Trump para um café da manhã informal, com sucos de caixa, cacho de banana e até uma embalagem de Danoninho sobre uma mesa sem toalha.

A simplicidade estampada nas imagens de ontem só não combina com o aparato de segurança montado para o descanso do presidente eleito. A área militar, com praias reservadas, era protegida ontem por duas embarcações de fiscalização e duas fragatas da Marinha.

Bolsonaro chegou à ilha no último sábado acompanhado pelo filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio. Michelle, a filha Laura e sua enteada, Letícia, devem chegar ao local hoje. A viagem para Brasília está prevista para o dia 29.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.