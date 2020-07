Em homenagem simultânea no SporTV e ESPN, jornalistas lembram de histórias com Rodrigo Rodrigues Apresentador, que morreu nesta terça-feira vítima de complicações da Covid-19, marcou o nome nos dois canais e foi homenageado simultaneamente por ambos

Os canais SporTV e ESPN Brasil fizeram uma homenagem simultânea à Rodrigo Rodrigues, que morreu na manhã desta terça-feira, vítima de trombose venosa cerebral, decorrente da Covid-19. Na carreira de jornalismo, Rodrigo marcou o seu nome nos dois canais e deixou uma legião de amigos, que fizeram diversas homenagens ao longo do dia.

Na homenagem realizada no horário do ‘Troca de Passes’ e ‘SportsCenter’, os participantes que representaram os canais relembraram diversas histórias com Rodrigo Rodrigues. Participam da homenagem o apresentador Fred Ring e o comentarista Paulo Nunes, pelo SporTV, e a apresentadora Marcela Rafael e o comentarista Paulo Calçade, da ESPN.

– A gente se divertia muito. As pessoas chegando em casa depois de um dia de trabalho terrível a gente conseguia alegrar. Fora do ar era a mesma coisa. Esse é o grande ponto. No ar, você tem que ter uma reunião profissional. Com o Rodrigo ele era a mesma pessoa. Era o Rodrigo Rodrigues no ar e fora – contou Paulo Calçade, ex-companheiro de Rodrigo no ‘Bate-Bola’, da ESPN.

– Eu lembro o dia que ele quebrou a mesa dele e ele disse que não foi ele. Teve uma outra vez em que eu falei sobre muriçoca e ele e o Alê Oliveira tiveram uma crise de riso e tive que tocar o programa sozinha com o Sorín. Não tenho como sentir saudade do Rodrigo e é assim que quero lembrar dele – disse Marcela Rafael, que também trabalhou com Rodrigo no ‘Bate-Bola’.

No SporTV, Rodrigo Rodrigues apresentava o programa ‘Troca de Passes’. Hoje, quem assumiu o lugar foi o apresentador Fred Ring, que já dividia o quadro de apresentadores do canal com Rodrigo. Ele destacou a generosidade do colega de bancada.

– Acho que o Rodrigo tinha o dom do tempo. Tinha tempo infinito para todo mundo. Se alguém precisava, ele tinha 1 minuto 10 minutos, tinha tempo para todo mundo – afirmou.

O ex-jogador Paulo Nunes trabalhou bastante tempo com Rodrigo Rodrigues no SporTV. Antes, no entanto, eles se encontraram no programa ‘Resenha,’ da ESPN Brasil, que era apresentado por Rodrigo. Foi justamente ele quem fez o convite ao atleta para participar da exibição, e anos depois dividiram a bancada do canal campeão.

– No último programa que ele fez, eu estava presente. Foi um dia muito divertido. Era um apresentador informativo mas com a leveza incomum. Ele nos deixava à vontade mesmo com a importância grande do nosso trabalho. Eu sempre brincava com ele que ou a gente sairia daqui para comemorar ou para o RH – relembrou.

No último dia 9 de julho, após apresentar o ‘Troca de Passes’ pela última vez antes de ser afastado, Rodrigo Rodrigues relatou que teve encontro recente com um amigo que testou positivo para Covid-19. No dia 13, realizou exames e o resultado também apontou positivo. Ele foi isolado em casa e estava sendo acompanhando pela equipe médica da Globo, e estava bem.

Porém, a situação mudou no último sábado, quando deu entrada no hospital com vômitos, desorientação e dor de cabeça. Rodrigo Rodrigues chegou com quadro sugestivo de acidente vascular cerebral e houve um extravasamento do sangue de dentro dos vasos, gerando um aumento da pressão intracraniana. Ele passou por cirurgia e estava em coma induzido na UTI do hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas não resistiu.

