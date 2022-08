Em Guarani x Náutico, Lucas Perri vai a área e para em ‘milagres’ de Kozlinski

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 23:54 Compartilhe

Não bastasse o caráter de nervosismo existente no embate entre Guarani e Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro, já que as duas equipes brigam para fugir da zona de rebaixamento, o lance final do confronto foi um claro exemplo de superação em momento pra lá de inusitado envolvendo os dois goleiros: Maurício Kozlinski, do lado campineiro, e Lucas Perri, do Timbu.

Aos 50 minutos do segundo tempo e com o placar marcando 1 a 0 para o Bugre, o arqueiro do time pernambucano não hesitou em reforçar as alternativas na grande área adversária quando surgiu uma falta na lateral esquerda do ataque.

Porém, o que ninguém poderia imaginar era que, além de defender uma cabeçada importante de Victor Ferraz, Kozlinski ainda faria defesas espetaculares no rebote de Lucas Perri e em nova finalização vinda da parte central da grande área, executada por Jonathas.

Depois da partida, o arqueiro bugrino frisou a importância do resultado na campanha da equipe, deu sua visão sobre o lance de fortes emoções no Brinco de Ouro e também mencionou o fato de que ainda se sentia chateado com o erro cometido no revés para o Grêmio, há duas rodadas atrás:

– Torcedor sabe do valor do nosso grupo inteiro. A gente vem deixando a desejar há muitas rodadas. A postura que a gente teve na rodada anterior trouxe o torcedor para o nosso lado. A gente ainda não conquistou nada, está longe de tirar o Guarani da situação que está. A gente colocou, a gente precisa tirar. A defesa do Perri foi a mais complicada. Ele bateu bem, forte. Se fosse gol de goleiro, seria um lance bacana também, mas ainda bem que defendi. Eu já pedi desculpas para a torcida. A fase que a gente está, não só o torcedor, mas a gente também fica com a cabeça cheia. Errei, admito que errei. Espero continuar aqui por muito tempo, fazendo como hoje”.

