Em grupo de WhatsApp deputados pressionaram Pedro Lucas para rejeitar ministério

Mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp da bancada do União Brasil mostram que vários deputados pediram para que Pedro Lucas não aceite o comando do Ministério das Comunicações.

O deputado foi nomeado após Juscelino Filho pedir demissão da chefia da pasta por ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por desvio de emendas parlamentares.

As mensagens foram obtidas pela GloboNews e mostram que aliados de Antônio Rueda, presidente do partido, estão buscando uma solução que permita que o parlamentar siga indicado mas sem precisar deixar a a liderança da legenda na Câmara.

Pedro Lucas assumiu a liderança do União Brasil no começo do ano, após uma eleição interna disputada.

O movimento tem ligação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que apoia o retorno de Juscelino Filho (União-MA) ao posto de líder da bancada.

Veja as mensagens

No grupo de mensagens, o próprio Pedro Lucas compartilhou uma dizendo que só decidiria sobre o ministério depois de conversar com os colegas da bancada.

Em resposta, Marcelo Freitas (União Brasil-MG) respondeu dizendo que, por ter assumido a liderança há pouco tempo, ele deveria seguir no posto.

“Você iniciou há pouco um trabalho [na liderança] e, na medida do possível, penso que deveria continuar com ele”, disse o parlamentar.

Leur Lomanto Jr. (União-BA) disse que ‘estranhou’ uma eventual decisão sem ouvir os colegas do partido.

“Querido amigo, parabéns pelas palavras [em relação à nota], realmente estava achando estranho essa decisão ser tomada sem sequer ouvir a nossa bancada”, disse.

Outros frisaram que o ano é delicado, por conta das eleições.

“Estamos às vésperas das eleições e precisamos da sua condução para resolvermos as nossas pautas e emendas neste ano. E sendo bem franco, por maior que seja o esforço, dificilmente a partir do ministério das comunicações a gente vai atender as nossas bases com todas as demandas que precisamos”, escreveu Fausto Junior (AM).

Celso Sabino, que é ministro do turismo, está no grupo e teria atuado para que Pedro Lucas assumisse a pasta.

“Nota de estadista, parabéns. Líder, o que você e Rueda decidirem, contem 1000% com nosso apoio. Confiamos e entregamos a vocês não só nosso respeito, mas também a prerrogativa de tomar esta decisão”, escreveu no grupo de WhatsApp.

Outros membros da legenda alertaram para um racha.

“Se possível, permaneça nosso líder, amigo, para que não desestruture a liderança partidária”, escreveu Nicoletti (RR).

Kim Kataguiri (SP) endossou a fala sobre Pedro Lucas, enviando uma mensagem afirmando que ‘abrir nova disputa pela liderança desarrumaria um acordo’ que a legenda ‘custou a construir’.