Em greve de fome, Glauber Braga ‘assiste Black Mirror’ e recebe visitas na Câmara

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) segue em greve de fome na Câmara dos Deputados desde quinta-feira, 10. Na tarde deste sábado, 12, ele publicou um vídeo nas redes sociais protestando contra a tentativa de cassação de seu mandato.

Segundo sua equipe, o parlamentar tem ingerido apenas líquidos como água, água de coco e isotônico, enquanto permanece nas dependências da Casa. Glauber Braga estaria há 84 horas sem consumir qualquer alimento sólido.

A decisão de permanecer em jejum é uma resposta à aprovação do parecer do Conselho de Ética, que recomenda a cassação do deputado por quebra de decoro parlamentar. Na quarta-feira, 9, o colegiado aprovou o texto por 13 votos a cinco. Glauber é acusado de ter empurrado e chutado um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) durante uma confusão no Congresso Nacional em 2024.

Segundo sua assessoria, o deputado tem dormido cerca de quatro horas por noite. Na última madrugada, ele teria assistido a um episódio da série “Black Mirror”. “O sábado será dedicado à família”, informou a equipe, que também relatou que ele segue recebendo visitas no local onde dorme e passa os dias, dentro da própria Câmara.

‘Articulação golpista’

O PSOL considera o processo no Conselho de Ética uma “articulação golpista” e sustenta que a tentativa de cassação seria uma retaliação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), às denúncias feitas por Glauber no caso do chamado orçamento secreto. Lira nega as acusações.

No parecer que motivou a abertura do processo, o relator Paulo Magalhães (PSD-BA) afirmou que Glauber “extrapolou dos direitos inerentes ao mandato, abusando, assim, das prerrogativas que possui”.

O parlamentar ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Caso o recurso seja rejeitado, o processo será levado ao plenário, onde serão necessários pelo menos 257 votos para que a cassação seja aprovada.