Em grande virada, Paraguai elimina Argentina e está nas quartas do Mundial Sub-17

O Paraguai está classificado para as quartas de final do Mundial Sub-17, ao derrotar a Argentina por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite, em Cariacica, no Espírito Santo. Com o resultado, os paraguaios enfrentam a Holanda, no domingo, às 16h30, por uma vaga na semifinal.

Ezequiel Zeballos, de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a Argentina. Ainda no primeiro tempo, Matías Godoy fez o segundo gol argentino, aos 42 minutos.

A reação paraguaia veio na etapa final. Aos 13 minutos, Lautauro Cano fez contra, após rebote do goleiro Rocco Rios. Aos 28, Diego Torres empatou. A quatro minutos do final, Diego Duarte recebeu lançamento, passou pela marcação de Bruno Amione e bateu forte para garantir a histórica vitória paraguaia.

O duelo definiu os confrontos das quartas de final do Mundial, que está sendo disputado em solo nacional: Brasil x Itália (segunda-feira, às 20h), Coreia do Sul x México (domingo, às 20h) e Espanha x França (segunda-feira, às 16h30).