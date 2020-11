Em grande momento na Coreia do Sul, Rômulo fala sobre ano no Busan I Park

Um dos principais destaques do futebol da Coreia do Sul nos últimos anos vestindo a camisa do Busan I Park, o meia Rômulo, ex-Bahia e Bragantino, falou sobre a boa temporada que teve com o clube em 2020. Segundo o atleta, seus números foram, mais uma vez, muito positivos.

– Essa foi mais uma grande temporada para mim. Trabalhei muito durante o ano para ter intensidade e para poder superar os anos anteriores. Estou muito feliz com meu desempenho em campo e com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei no país. É um momento muito especial – afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu futuro será definido nos próximos dias.

– Estou em meu último ano de contrato na Coreia do Sul e deixando nas mãos dos meus agentes para que o melhor caminho seja dado agora.

