Em grande momento com novo técnico, PSG inicia caminhada pelo tão esperado título da Champions

O Paris Saint-Germain inicia nesta terça-feira uma nova caminhada pelo tão sonhado título da Champions League. A equipe enfrentará a Juventus em casa na estreia da fase de grupos. Sob o comando do técnico Christophe Galtier, o clube chega com boa expectativa e mais uma vez sendo um dos favoritos a ser o campeão.

O clube passa por um processo de reformulação. O Paris Saint-Germain trocou de diretor esportivo e de treinador para a temporada 2022/2023. Luis Campos e o técnico Christophe Galtier já começaram a imprimir suas mudanças dentro do elenco.

Christophe Galtier assumiu o comando técnico do Paris Saint-Germain em julho deste ano. O treinador chegou para substituir Mauricio Pochettino, que, em uma temporada e meia, não conseguiu cumprir com o principal objetivo do clube: vencer a Champions League.

Desde que chegou, Galtier conseguiu tornar a equipe competitiva e lidou bem com o ‘ego’ dos astros do Paris Saint-Germain. O treinador controlou bem a polêmica entre Mbappé e Neymar e fez com que não refletisse em campo.

Galtier está invicto no comando do PSG (Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Neste início de Campeonato Francês, a equipe acumula cinco vitórias e um empate. Ao todo, foram 24 gols marcados e apenas quatro sofridos. Galtier parece ter ‘encaixado’ o trio de astros formado por Messi, Neymar e Mbappé.

Neymar é o principal destaque até aqui. Em seis partidas, o brasileiro já soma sete gols e seis assistências. Mbappé balançou as redes sete vezes, e Messi acumula três tentos e seis passes para gol.

O Paris Saint-Germain está no Grupo H da Champions League e não deve ter dificuldades para avançar ao mata-mata. A equipe disputa duas vagas com Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

