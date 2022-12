Em grande jogo, Dallas Cowboys vence clássico contra o Philadelphia Eagles

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 24/12/2022 - 22:12 Compartilhe





Em um jogaço que poderia definir o título da NFC Leste, o Dallas Cowboys superou o Philadelphia Eagles por 40 a 34 no AT&T Stadium, no Texas, em partida válida pela 16ª rodada da NFL. Os visitantes tiveram o desfalque do quarterback Jalen Hurts – que está com uma lesão no ombro – e conheceram a segunda derrota na temporada.

Apesar da derrota, o Philadelphia Eagles continua com grandes chances de conquistar a divisão e também terminar na primeira posição geral da temporada regular, basta vencer um dos jogos contra Saints ou Giants.

O QB Gardner Minshew substituiu Jalen Hurts e 24 de 40 conexões – que resultaram em 335 jardas, passou para dois touchdowns (além de ter feito um), mas sofreu duas interceptações no confronto. Já o quarterback Dak Prescott, do Dallas Cowboys, acertou 27 de 35 passes, lançou para três TD e sofreu uma interceptação.





O wide receiver CeeDee Lamb, com dois touchdowns, o running back Ezekiel Elliott (1 TD), o wide receiver Michael Gallup (1 TD) e o kicker Brett Maher (4 field goals e 4 extra points) pontuaram para o Dallas Cowboys. Pelos Eagles, os pontuadores foram DeVonta Smith (2 touchdowns), Gardner Minshew (1 TD) e o kicker Jake Elliott (2 field goals e dois extra points).

Na penúltima rodada da semana 17 da NFL, o Dallas Cowboys vai encarar o Tennessee Titans, na próxima quinta-feira (29/12). Já o Philadelphia Eagles vai pegar o New Orleans Saints em 1º de janeiro, no Lincoln Financial Field.

