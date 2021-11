Em grande fase no Songkhla, Natan Oliveira chega a oito gols em dez jogos na temporada na Tailândia Atacante é um dos principais jogadores do país

Em alta no futebol tailandês nas últimas épocas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, e que hoje defende o Songkhla, falou sobre o grande início de época dele no país. Com oito gols em dez jogos até aqui, o jogador comemorou a boa fase na Ásia.

– Estou feliz com esse momento que tenho vivido com a camisa do clube. Tem sido tudo muito especial. Esse início de temporada para mim tem sido muito bom. Vou trabalhar para manter esse ritmo forte e para melhorar ainda mais os números.

Ainda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer nos próximos jogos.

– Vamos trabalhar muito para que a equipe cresça e melhore ainda mais o desempenho em campo na temporada. Estamos muito motivados.

