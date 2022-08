Em grande fase, Marcelo Carné é o goleiro com mais defesas difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 21:42 Compartilhe

Cria da base do Flamengo e com passagem pelo Juventude, Marcelo Carné vem se destacando pelo CSA na Série B. Com 16 defesas difíceis, segundo o portal Footstats, o goleiro lidera esse quesito ao lado do Luiz Daniel, do Sampaio Correa. O camisa 31 citou o momento individual que vive e a defesa mais difícil na competição:

– Fico muito feliz com essa marca e acho que a mais complicada até agora foi uma contra o CRB na reta final do jogo, foi um chute muito difícil e também a mais importante por ter sido em um clássico e num momento decisivo do jogo, que nos ajudou a somar um ponto – ponderou.

Além de ser importante para o CSA debaixo das traves, Carné também tem se destacado com os pés, seja para repor uma bola ou quando os defensores se sentem pressionados e recuam para o goleiro. Por sempre ter trabalhado essa função em outros clubes, Carné encara com naturalidade essas funções:

– Enxergo como uma situação cada vez mais importante no futebol moderno em que podem desequilibrar os jogos a favor dos times e fico feliz de poder desenvolver isso e termos feito já quatro jogadas em jogadas iniciadas por mim ao longo do ano. Sobre os passes na zaga, é uma característica que trabalho desde a base, sempre procurei aprimorar bastante pela importância na manutenção da posse de bola e por gerar lances importantes. Além disso, trabalhamos periodicamente com o João pra podermos continuar contribuindo pra que possamos sair dessa situação – concluiu.

