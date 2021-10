Em grande fase e com ‘lenha para queimar’, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números! Um dos capitães rubro-negros e com títulos no currículo, Diego Alves será o quarto atleta do atual elenco a alcançar a marca de 200 atuações com a camisa do Flamengo

Ao entrar em campo neste domingo, para enfrentar o Cuiabá pela 27ª rodada do Brasileirão, Diego Alves entrará no seleto grupo de atletas que chegaram aos 200 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Vivendo grande momento e com “lenha para queimar”, o camisa 1 será o quarto do atual elenco a alcançar essa marca, tendo ainda no currículo nove títulos no clube que defende desde 2017.

Aos 36 anos, Diego Alves é uma das lideranças do vitorioso elenco – tanto que divide a braçadeira de capitão com Diego e Everton Ribeiro. Nas 199 partidas até aqui, destaca-se pelo ótimo desempenho nos pênaltis e nos mata-matas: são 18 classificações em 23 duelos eliminatórios nacionais ou internacionais.

Após ter a temporada de 2020 marcado por lesões, Diego Alves voltou a atuar em alto nível pelo Flamengo em 2021 – apesar de ainda conviver com alguns problemas físicos. Com “lenha para queimar”, o goleiro faz parte da “Geração 85”, assim como Diego e Filipe Luís, cujos vínculos se encerram em dezembro, mas já há acordos para as permanências dos três para a próxima temporada.

Na disputa de três títulos na reta final de 2021 – Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão -, Diego Alves & Cia procuram dar sequência à fase vencedora do Flamengo da qual fazem parte. Uma vitória sobre o Cuiabá, neste domingo, coroará os 200 jogos do goleiro e manterá o time na caça ao líder Atlético-MG.

Veja números e curiosidades de Diego Alves em sua passagem pelo Flamengo:



– Tem 14 defesas em 48 cobranças de pênaltis – outras quatro foram na trave

– Será o quarto jogador do elenco a alcançar 200 jogos com o Manto:



Willian Arão – 332J

Everton Ribeiro – 256J

Diego – 245J

Diego Alves – 199J

– Não sofreu gol em 41,7% das 199 partidas que disputou até este domingo: 83

– Estreia em 30 de julho de 2017, na Arena Corinthians, com empate em 1 a 1:

Zé Ricardo era o técnico do Flamengo, que contou com as atuações de Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro naquele jogo, trio que segue no Ninho do Urubu.

– Sequência invicta de 27 jogos entre 10 de agosto e 1 de dezembro de 2019:

Foram 23 vitórias e quatro empates da equipe atuando com Diego Alves, entre elas, goleadas sobre Grêmio, Vasco e Corinthians e a final contra o River Plate.







– Títulos: Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020).

