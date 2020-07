Em grande fase, Atalanta visita a Juventus de olho na disputa do título Sem perder no Campeonato Italiano desde janeiro, equipe de Bérgamo é a sensação da Europa na temporada e busca vencer a líder para tentar diminuir a diferença na tabela

Sensação da Europa na atual temporada, o conto de fadas da Atalanta continua. No entanto, a equipe de Bérgamo quer mais. Nas quartas da Champions, o time também começa a sonhar com o italiano. Neste sábado, a equipe dirigida por Gasperini visita a Juventus e em caso de vitória, pode diminuir a diferença para 6 pontos faltando seis rodadas.

Em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, o principal confronto do final de semana está marcado para 16h45 (horário de Brasília) e promete ser uma partida eletrizante, já que a Atalanta não perde na competição desde janeiro e a Velha Senhora foi derrotada pelo Milan na última segunda.

Em entrevista coletiva, Maurizio Sarri, técnico da Juventus, destacou que a equipe precisa se concentrar, virar a página e dar continuidade a campanha. Ele também relembrou a dificuldade da partida e que no momento o foco é todo no Calcio. Para ele, a equipe não pode pensar na Champions, mas sim no momento crucial para conquistar o escudetto.

– Esta é uma fase importante da temporada. A Atalanta está indo muito bem, e suas estatísticas refletem isso, especialmente fora de casa. Eles são um adversário muito difícil e já são há algum tempo. No momento, temos que pensar no nosso objetivo na liga, e depois no Lyon (adversário nas oitavas da Champions), não importa o que vier a seguir – disse, e completou.

– Se a partida contra o Milan tivesse acontecido mais cedo, a prioridade seria procurar as causas da derrota. Como estamos na fase final, a prioridade passa a garantir que isso não tenha um impacto negativo. Temos que olhar para frente imediatamente – assegurou.

Gasperini, por sua vez, adotou um discurso semelhante e tentou conter a euforia do sorteio da Champions. Segundo o técnico da Atalanta, a equipe deve focar no Calcio antes de pensar na competição europeia. Vale destacar que o time vai encarar o PSG nas quartas de finais do torneio.

– Nós vivemos essa emoção. O PSG é um grande time e sempre visam vencer a Champions League. Nós já sentimos o gosto da atmosfera de uma competição europeia, eu tenho certeza que será emocionante. Por agora, nós devemos focar no campeonato. Nós iremos ter tempo para pensar na Champions League – afirmou, e em seguida completou.

– Nós temos um grande jogo amanhã, para nós será fundamental como preparação para a Champions League, também para entender a nossa consistência e nossa abordagem. A Juventus é outra candidata ao título – finalizou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também