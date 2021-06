Em grande estilo! Botafogo goleia o Remo pela Série B do Brasileirão Em partida disputada em Volta Redonda, Alvinegro é presente no ataque, cria muitas chances e derrota Leão Azul por 3 a 0

Rolo compressor alvinegro. Neste domingo, o Botafogo goleou o Remo por 3 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Chay, Rafael Navarro e Pedro Castro fizeram os gols do duelo.

Desta forma, o Botafogo chegou aos sete pontos e subiu para a terceira posição na classificação da Série B. O Remo, com quatro, é o 10º colocado.

Sem tanto tempo para descansar, o Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Londrina no Estádio do Café, às 19h, pela 4ª rodada da Série B. O Remo joga um dia antes diante do Vitória, às 16h, no Estádio Baenão.

PRESSÃO DÁ RESULTADO

O Botafogo iniciou a partida em alta. Presente no ataque, os mandantes pressionaram no campo de ataque desde os minutos iniciais. O Remo, em linha baixa, pouco criou na primeira parte da partida.

Não demorou muito para o Botafogo abrir o placar. Após recuperação de bola, Oyama acionou Rafael Navarro no alto, o atacante deu uma “casquinha” que deixou Chay na cara do gol e o atacante não desperdiçou: finalizou no canto e estufou o fundo das redes, tirando o zero do Alvinegro.

RITMO CAI

O Botafogo perdeu ritmo a partir do gol de Chay. O Alvinegro, que até então dominava as ações da partida, perdeu ímpeto ofensivo. Quem se aproveitou, claro, foi o Remo, que conseguiu mais espaço para atacar e passou a gostar da partida.

O Leão Azul chegou a balançar as redes com Renan Gorne, mas o atacante estava em posição irregular e o lance foi anulado. De qualquer forma, o primeiro tempo terminou com as duas equipes em um pé de equilíbrio.​

ROLO COMPRESSOR!

Se o Botafogo terminou o primeiro tempo de forma lenta, voltou para a etapa complementar em um ritmo acelerado. A equipe dobrou a vantagem no placar ainda cedo: em contra-ataque, Ronald acionou Rafael Navarro, que, cara a cara com o goleiro, apenas teve o trabalho de deslocar e sair para o abraço.

Não demorou muito para o Botafogo comemorar de novo. Cinco minutos depois, em um novo contra-ataque, Pedro Castro, que havia acabado de entrar, acertou um chute de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Vinícius.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Remo

Data/Hora: 03/06, às 16h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Guilherme Santos e Gilvan (BOT); Anderson Uchôa, Paulo Bonamigo e Rafael Jensen (REM)

Cartões vermelhos:

Gols: Chay (1-0, 14’/1ºT)/ Rafael Navarro (2-0, 14’/2ºT); Pedro Castro (3-0, 19’/2ºT)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Guilherme Santos (Pedro Castro 16’/2ºT); Ronald (Daniel Borges 33’/2ºT), Marco Antônio (Ricardinho 33’/2ºT), Chay (Diego Gonçalves 16’/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 38’/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.

REMO: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jensen, Marlon; Anderson Uchôa (Igor Fernandes 19’/2ºT), Lucas Siqueira; Jefferson (Érick Flores 19’/2ºT), Felipe Gedoz (Rafinha 19’/2ºT), Dioguinho; Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.

