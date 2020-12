Em grande atuação de Immobile, Lazio vence Napoli pelo Italiano Atacante marcou um dos gols e deu assistência para Luis Alberto fazer o segundo. Com o resultado, mandantes se aproximaram do G6

A Lazio está cada vez mais perto do G6 do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe de Inzaghi venceu o Napoli, em casa, por 2 a 0. Ciro Immobile e Luis Alberto fizeram os gols que garantiram os três pontos aos mandantes.

VEJA A TABELA DA SERIE A

Logo aos nove minutos de jogo, Immobile mostrou porque é tão cobiçado. O atacante recebeu cruzamento de Marusic, subiu alto no meio dos zagueiros e cabeceou para abrir o placar.

Luis Alberto, aos dez minutos do segundo tempo, ampliou. O espanhol recebeu de Immobile e, na entrada da área, chutou colocado para aumentar a vantagem dos donos da casa.

Com a vitória, a equipe treinada por Inzaghi chegou aos 21 pontos e chegou à oitava colocação, se aproximando do G6 do Campeonato Italiano. O Napoli, quinto colocado, tem 23.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também