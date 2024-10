Em Goiás, Bolsonaro alfineta Moraes após operação contra Gayer: ‘É sempre ele, sempre o mesmo’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 10:02 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou neste domingo, 27, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após a operação da Polícia Federal contra seu apoiador e deputado federal Gustavo Gayer (PL), na sexta-feira, 25.

“Uma precipitação. Só tem em cima da direita, na esquerda não tem nada. Mas não está colando mais esse tipo de ação. E caiu para variar com o mesmo ministro do Supremo. É sempre ele, sempre o mesmo”, disse Bolsonaro, ao lado do candidato à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL).

Gustavo Gayer é investigado pela PF por supostamente desviar recursos da cota parlamentar para benefício próprio. Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços, os agentes apreenderam R$ 70 mil em espécie.

Sobre o montante, Bolsonaro defendeu o aliado afirmando que o valor era de “uma senhora que alugava imóveis”.

O ex-presidente também reclamou da suspensão da rede social X (ex-Twitter) determinada por Moraes no fim de agosto. “Saiu do ar até o primeiro turno, prejudicou bastante a gente [de direita]. Eu deixei de me conectar com 14 milhões de pessoas agora nas eleições municipais. Esse é o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).”