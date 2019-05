Em Goiânia, Vitória empata contra o Atlético-GO na estreia do técnico Osmar Loss

Na estreia do técnico Osmar Loss, o Vitória conseguiu empatar contra o Atlético Goianiense por 1 a 1, neste domingo, mesmo atuando no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no fechamento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time baiano continua na zona de rebaixamento com quatro pontos, em 18.º lugar. Enquanto isso, invicto em casa, o goiano segue fora do G4 – a zona de classificação – com oito, em sexto.

Osmar Loss é o terceiro técnico do Vitória nesta temporada. Começou com Marcelo Chamusca, ainda no Estadual, e depois contratou Claudio Tencati, que não resistiu a duas derrotas seguidas para Guarani (3 a 2, em Campinas) e São Bento (3 a 1), em Salvador. “Nossa missão é recuperar o time e vamos tentar sair daqui com um bom resultado”, prometeu o estreante.

O time baiano parece ter esquecido a condição de visitante e começou o jogo no ataque, surpreendendo os atleticanos. Tanto que o Vitória abriu o placar logo aos oito minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o zagueiro Everton Sena apareceu entre dois marcadores na pequena área e testou para as redes.

O gol desconcentrou o Atlético Goianiense, que demorou muito para entrar no jogo. Mesmo assim, não encontrou a maneira de chegar ao gol adversário. Só ameaçou em uma bomba de longe de Matheuzinho, aos 39 minutos, que o goleiro Ronaldo rebateu para o lado.

No segundo tempo, o time da casa voltou mais adiantado e também mais ligado. Após uma pressão inicial, conseguiu o empate. Aos quatro minutos, Jarro Pedroso entrou na área e acabou derrubado por Ramon: pênalti. Na cobrança, Mike deslocou o goleiro Ronaldo, que caiu do lado direito e viu a bola entrar do outro lado.

O empate deu mais moral para os atleticanos, que passaram a ter mais confiança. Mas a melhor chance de ficar na frente no placar saiu aos 23 minutos, quando Bustamante, que tinha substituído Pedro Raul, invadiu a área em diagonal e bateu cruzado. Ronaldo caiu e espalmou para escanteio.

O volante Moacir arriscou de fora da área e Ronaldo espalmou mais uma vez, aos 26 minutos. Osmar Loss tentou tirar o seu time da defesa e fez uma troca arriscada: saiu o volante Léo Gomes para a entrada do meia Ruy. Na pressão, o time goiano não marcou o segundo gol e, aos 37, perdeu Matheuzinho, expulso após dar uma entrada violenta em Nickson.

O técnico Wagner Lopes optou por reforçar a sua marcação, tirando o atacante Jarro para a entrada do volante Diego fumaça. O Vitória, com um a mais, tentou ir ao atacante e quase marcou o segundo gol aos 42 minutos, quando Lucas Rocha salvou quase em cima da linha um chute de longe e que enganou o goleiro Maurício no quique da bola. Ele ainda livrou o Atlético Goianiense da derrota aos 49 ao voar alto para espalmar um chute colocado de Marciel.

Pela sexta rodada, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Figueirense, nesta sexta-feira, às 19h15, em Florianópolis. Na mesma noite, porém às 21h30, o Vitória recebe o Bragantino no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 VITÓRIA

ATLÉTICO-GO – Mauricio Kozlinski; Reginaldo, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Moacir, Pedro Bambu (André Luís) e Matheuzinho; Mike, Pedro Raul (Bustamante) e Jarro Pedroso (Diego Fumaça). Técnico: Wagner Lopes.

VITÓRIA – Ronaldo; Dudu Vieira, Ramon, Everton Sena e Capa; Léo Gomes (Ruy), Marciel, Nickson e Gabriel Bispo (Rodrigo Andrade); Neto Baiano e Felipe Garcia (Ítalo). Técnico: Osmar Loss.

GOLS – Everton Sena, aos 8 minutos do primeiro tempo; Mike (pênalti), aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jarro Pedroso e Lucas Rocha (Atlético-GO); Everton Sena, Felipe Garcia, Ronaldo, Ítalo e Gabriel Bispo (Vitória).

CARTÃO VERMELHO – Matheuzinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO – Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).