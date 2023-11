Em gesto raro, Papa demite bispo conservador americano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2023 - 10:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 11 NOV (ANSA) – O Vaticano anunciou neste sábado (11) que o papa Francisco dispensou o bispo Joseph E. Strickland, da Diocese de Tyler, no Texas, um de seus principais críticos entre os conservadores católicos dos Estados Unidos.

Segundo comunicado da Santa Sé, o Pontífice nomeou o bispo de Austin, Joe Vasquez, como administrador apostólico interino da diocese desocupada.

A dispensa de um bispo de suas funções costuma ser uma decisão rara, tendo em vista que normalmente os religiosos que têm problemas com o Vaticano apresentam sua renúncia para o Papa aceitar.

Strickland é um conservador declarado que tem criticado abertamente o pontificado de Francisco ao longo dos anos.

O religioso americano é um vigoroso defensor das posições doutrinárias e dogmáticas da Igreja Católica sobre o casamento, a vida humana e a liberdade religiosa.

No início do ano, ele inclusive publicou nas redes sociais que rejeitou o “programa do Papa que mina o Depósito da Fé”. Em junho passado, chegou a receber uma visita apostólica, que alguns dizem ter sido devida às suas posições tradicionais, vistas como inconciliáveis com o novo rumo iniciado pelo Papa.

Entre as posições críticas de Strickland estão os seus receios sobre as inovações no casamento, na Eucaristia e na sexualidade, segundo fontes do Vaticano.

No entanto, há relatos de que a demissão ocorreu depois que o Vaticano iniciou uma investigação no começo deste ano sobre a administração da diocese de Tyler e descobriu irregularidades em como Strickland lidava com assuntos financeiros. (ANSA).

