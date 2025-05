Em funeral, Lula se despede de Mujica: ‘Pessoa mais extraordinária que já conheci’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou ao Uruguai nesta quinta-feira, 15, para participar do funeral de Pepe Mujica. O ex-líder uruguaio faleceu na última terça-feira, 13, e comoveu diversas autoridades globais, que prestaram suas homenagens ao longo dos dias.

Lula esteve na cerimônia fúnebre e, por meio das redes sociais, oficializou o tributo a Mujica – de quem era amigo próximo. Ele aparece em vídeo ao lado do caixão, abraçando a viúva Lucía Topolansky e, depois, o atual presidente Yamandú Orsi.

O brasileiro classifica Pepe como a “pessoa mais extraordinária que já conheceu”.

“Comovido pelo amor do povo do Uruguai ao meu amigo Pepe Mujica, me despeço da pessoa mais extraordinária que já conheci.”, escreveu.

O chefe executivo brasileiro também aproveitou a ocasião para prestar afeto a Lúcia.

“Um abraço fraterno, querida Lucía. Vá em paz, Pepe. Hasta siempre”, finalizou.