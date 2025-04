Em funeral, decano do Vaticano exalta atuação do papa Francisco contra as guerras

Na homília do funeral do papa Francisco, o cardeal italiano Giovanni Battista Re exaltou o legado do pontífice no posicionamento da igreja católica contra os conflitos militares pelo mundo.

Diante do “eclodir de tantas guerras” durante seu papado, Francisco “levantou incessantemente sua voz implorando a paz e convidando à sensatez, a uma negociação honesta para encontrar soluções possíveis, porque a guerra — dizia ele — é apenas morte de pessoas e destruição de casas, hospitais e escolas. ‘Construir pontes, e não muros’ é uma exortação que ele repetiu muitas vezes“, afirmou Battista Re neste sábado, 26.

+Saiba tudo sobre a cerimônia fúnebre do papa

Como decano do cardinalato, o italiano será responsável por conduzir o conclave, processo que reúne 135 cardeais católicos no Vaticano para votar na eleição do próximo papa.

Ao discursar diante de autoridades de todo o mundo, Battista Re afirmou que Francisco, conhecido pelas posições progressistas e pelo discurso conciliador, foi um líder “atento àquilo que de novo estava a surgir na sociedade” e lembrou de uma viagem do pontífice ao Iraque, em 2021, em que reforçou o “diálogo inter-religioso” — a maior parte da população iraquiana é muçulmana.

Acompanhe ao vivo