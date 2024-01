Em função da gripe aviária, ES prorroga estado de emergência zoossanitária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 11:58 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – O Estado do Espírito Santo vai estender por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária em função da influenza aviária. A continuidade da medida foi aprovada por unanimidade em reunião do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária, na sede da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) do Espírito Santo, que informou a decisão em nota.

A emergência zoossanitária teve início com a publicação de decreto estadual em julho de 2023. Com a prorrogação, a validade do documento se estende até julho deste ano.

O comitê espera, com a decisão, antecipar o alerta para o início do fluxo de aves migratórias, a partir de abril. A prorrogação da emergência se deve também ao aumento do número de casos de influenza aviária identificados em países de onde vêm aves migratórias para o Espírito Santo.

A decisão acompanha o movimento de outros Estados, que já prorrogaram a emergência zoossanitária. “Outra questão muito importante é a transmissão da doença para mamíferos, o que já foi confirmado no Estado do Rio Grande do Sul, em animais marinhos”, afirmou, na nota, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

