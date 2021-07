Em Fortaleza, Corinthians busca primeira sequência de vitórias no Brasileirão Após bater a Chapecoense na última quinta-feira (8), o Timão busca os seis pontos neste dominfo (11), diante do Leão Cearense

Em 12 partidas à frente do Alvinegro Paulista, o técnico Sylvinho também não conseguiu ainda engatar dois triunfos seguidos. As três vitórias do profissional pelo clube, inclusive, foi justamente as que o Corinthians conquistou neste Brasileirão, contra América-MG, Sport e Chapecoense.

Além das 10 partidas até aqui pelo Brasileiro, o comandante corintiano dirigiu a equipe duas vezes na Copa do Brasil, quando com uma derrota e um empate para o Atlético-GO foi eliminado na terceira fase da competição nacional.

A última sequência de vitórias do Corinthians aconteceu antes da chegada de Sylvinho, quando o time foi treinado interinamente pelo auxiliar e analista de desempenho Fernando Lázaro nos triunfos por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER) e 4 a 0 diante do River Plate (PAR), nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando o Timão já estava eliminado da competição continental.

O maio número de vitórias consecutivas do Corinthians nesta temporada aconteceu entre 7 e 23 de março, quando, ainda sob o comando de Vagner Mancini, venceu Ponte Preta, São Caetano e Mirassol, pelo Paulistão, e Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Um ponto de otimismo para o torcedor corintiano crer na segunda vitória seguida pelo Brasileirão está no fato do Timão não ter perdido como visitante na competição até aqui, com duas vitórias e três empates em cinco partidas.

Comandado por Sylvinho, o Time do Povo também não perdeu fora de casa, com duas vitórias e quatro empates em seis jogos.

