Em Fortaleza, Clássico Rei inédito é destaque na rodada da Copa do Brasil

O Clássico Rei cearense entre Fortaleza e Ceará é um dos destaques, nesta quarta-feira, da rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os rivais se enfrentam pela primeira vez pela competição nacional. Outros seis jogos estão programados pela CBF que paga um prêmio de R$ 2,7 milhões para quem chegar à quarta fase da competição, as oitavas de final.

Como em anos anteriores, os confrontos são de ida e volta e sem vantagem de empate. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

As duas grandes forças do futebol cearense largaram com tudo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza virou em cima do Atlético-MG, por 2 a 1, no Mineirão, enquanto na Arena Castelão, o Ceará venceu o Grêmio por 3 a 2. O Ceará ainda quer descontar a perda do título estadual para o rival, há 10 dias. Após dois empates, o Fortaleza levou para casa o tricampeonato por ter melhor campanha, inclusive invicta. O clássico começa às 19 horas no Castelão.

O técnico Guto Ferreira completará 80 jogos no comando do Vovô e quer presentear o clube que completa, nesta quarta-feira, 107 anos de fundação. Por isso, ele poupou alguns jogadores na estreia do Brasileirão. “Só mesclamos um pouco o time por causa da maratona de jogos”, despista Ferreira. O Ceará faz sua estreia na competição, porque em 2020 sagrou-se campeão da Copa do Nordeste.

À tarde, a partir das 16h30, a Chapecoense recebe o ABC na Arena Condá. O time catarinense perdeu o título estadual e entrou em crise ao mandar embora o técnico Mozart Santos. Na estreia do Brasileirão perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, e agora aposta suas fichas na chegada do técnico Jair Ventura.

A Chapecoense estreia na disputa agora porque ano passado foi campeã da Série B. enquanto isso, o ABC, que vai disputar a Série D, eliminou o Rio Branco-VN, na primeira fase e apareceu como zebra ao eliminar o Botafogo-RJ nos pênaltis na segunda fase.

Na Arena Independência, o América-MG pretende confirmar o seu favoritismo em cima do Criciúma-SC, que estreou na Série C com vitória sobre o Ituano, por 1 a 0. Mesmo tendo perdido, por 1 a 0, para o Athletico-PR pelo Brasileirão, o time mineiro vai tentar impor sua maior condição técnica. O time catarinense vai tentar se defender para levar a definição da vaga para casa.

Outros três jogos vão envolver grandes clubes. À tarde o Grêmio recebe em Porto Alegre (RS) o Brasiliense-DF, campeão da Copa Verde de 2020. Às 21h30, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, enquanto na Neo Química Arena o Corinthians pega o Atlético-GO, para quem perdeu domingo, por 1 a 0, na abertura do Brasileirão.

Confira os jogos de ida da 3.ª fase:

Quarta-feira

16h30 – Grêmio x Brasiliense-DF

16h30 – Chapecoense x ABC-RN

19h – Fortaleza x Ceará

19h – Remo-PA x Atlético-MG

21h30 – América-MG x Criciúma

21h30 – Corinthians x Atlético-GO

21h30 – Fluminense x Red Bull Bragantino

Quinta-feira

16h30 – Cruzeiro x Juazeirense-BA

19h – Avaí x Athetico-PR

19h – Vitória x Internacional

21h30 – CRB x Palmeiras

10 de junho

21h30 – Coritiba x Flamengo

