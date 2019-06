Em Florença, Pitti Bimbo aposta em inovação na moda infantil

FLORENÇA, 19 JUN (ANSA) – A 89ª edição da Pitti Immagine Bimbo, feira internacional líder no setor da moda e acessórios infantis, começa nesta quinta-feira (20) no Fortezza da Basso, em Florença, apostando na inovação e criatividade para desafiar a crise no setor de roupas para crianças na Itália. Nesta edição, a Pitti Bimbo contará com a presença de 600 marcas, das quais 400 são estrangeiras, e apresentará as coleções para a primavera/verão 2020.

De acordo com estimativas da Confindustria Moda, o consumo de peças infantis no país europeu continua a cair, registrando uma queda de 1,9% em 2018.

Diante deste cenário, a Pitti Bimbo vai inaugurar o “laboratório da criança”, uma plataforma para mostrar pesquisa, criatividade e inovação, que abrigará seções das marcas KidzFizz, Activelab, The Nest, EcoEthic e Kid’s Evolution. Além disso, a área incluirá exposições, projetos editoriais e eventos.

“O caminho da exposição torna-se mais funcional e divertido ao mesmo tempo. O Top Floor, com todas as seções aqui reunidas, será uma contínua ligação entre novas coleções, estilo de vida e eventos”, explicou Agostino Poletto, gerente geral da feira. A Pitti Bimbo, que acontecerá até o próximo dia 22 de junho, também contará com outros dois novos projetos dedicados à ilustração e publicação: a Feira e Exposição do Livro Infantil de Bolonha e a Biblioteca Extraordinária, que apresentará histórias femininas. Além disso, será feita a entrega de um prêmio especial pela carreira da estilista Pupi Solari, um ícone da moda que fez de sua loja em Milão uma referência internacional por 50 anos. Por fim, a Chopard Italia também apresentará o projeto de apoio à Fundação Andrea Bocelli, vinculada à reconstrução de uma escola em Muccia, cidade da província de Macerata, fortemente afetada pelo terremoto de 2016.

A marca apoiará a criação da sala de aula de ciência da Arte e de Sustentabilidade, sendo este último o ponto de apoio em torno do qual serão realizadas oficinas para as crianças na feira. Entre os eventos, ainda haverá a exposição “Uma família, todas as cores”, do fotógrafo Tom Watson, e os desfiles de moda com as marcas Manila Grace(espanhola) e Monnalisa (portuguesa). Um salão Emporio Armani, com uma instalação dedicada na Sala della Scherma, também será inaugurado. (ANSA)