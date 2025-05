Em final italiana, Conegliano ganha Champions feminina de vôlei

ROMA, 4 MAI (ANSA) – Em uma decisão italiana, o Conegliano, time da brasileira Gabi Guimarães, derrotou o Scandicci e conquistou neste domingo (4) a Champions League de vôlei feminino em Istambul, na Turquia.

O clube da região do Vêneto não tomou conhecimento do oponente e faturou seu terceiro título na competição, o segundo seguido, ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/21.

Para sair da cidade turca com o troféu na bagagem, o Conegliano contou com seu poderoso trio formado por Gabi Guimarães, eleita melhor ponteira do campeonato, Isabelle Haak e Zhu Ting, responsáveis por 46 pontos.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Milano, da estrela italiana Paola Egonu, bateu o mandante Vakifbank por 3 sets a 1. (ANSA).