Em final com mais de 1 bilhão de votos, Jojo Toddynho é campeã de A Fazenda 12

Após 15 semanas, chegou ao fim na noite desta quinta-feira (17) a 12ª edição de A Fazenda, e a funkeira Jojo Toddynho fez história e se tornou a campeã de uma das temporadas mais populares do reality, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em uma final com votação recorde, com mais de 1 bilhão de votos, a funkeira carioca desbancou os ex-participantes do De Férias com o Ex, da MTV, Stéfani Bays e Lipe, e seu maior rival no jogo, MC Biel, venceu a escolha do público e se sagrou campeã dessa edição com 52,54% dos votos.

Durante o episódio, o apresentador Marcos Mion anunciou que eles pausariam a votação momentaneamente para anunciar o quarto colocado, e que a votação seria reaberta na sequência, o trio restante ainda podendo receber votos.

O influencer Lipe ficou com a quarta colocação, tendo recebido apenas 4,87% dos votos do público. A também influencer Stéfani Bays, ficou com o terceiro lugar, com 11,36% dos votos.

Biel, que ao longo do programa entrou em vários conflitos com Jojo, ficou com a segunda colocação, com 36,10% dos votos.

Veja também