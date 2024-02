AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/02/2024 - 19:12 Para compartilhar:

O argentino Sebastián Báez conquistou neste domingo seu primeiro título de ATP 500 ao derrotar seu compatriota Mariano Navone na final do Rio Open, principal competição da América do Sul.

Quinto cabeça de chave e trigésimo colocado no ranking mundial, o destro de 23 anos venceu com autoridade com parciais de 6-2 e 6-1 em uma hora e 22 minutos de jogo no saibro do Jockey Club.

