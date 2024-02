Em final argentina, Báez vence Navone e conquista Rio Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/02/2024 - 20:15 Para compartilhar:

O argentino Sebastián Báez conquistou neste domingo seu primeiro título de ATP 500 ao derrotar seu compatriota Mariano Navone na final do Rio Open, principal competição da América do Sul.

Quinto cabeça de chave e trigésimo colocado no ranking mundial, o destro de 23 anos venceu com autoridade com parciais de 6-2 e 6-1 em uma hora e 22 minutos de jogo no saibro do Jockey Club, com capacidade para 6.200 espectadores.

O tenista de Buenos Aires, filho de um veterano da Guerra das Malvinas (1982), alcançou o maior feito da carreira em sua terceira participação no quente e úmido torneio carioca e recebeu o troféu das mãos do ex-número 1 do mundo, o brasileiro Gustavo Kuerten.

Ele conquistou o quinto título do ATP Tour na primeira final argentina do evento e em duelo inédito contra o compatriota (113º do mundo), de 22 anos, a grande revelação ao avançar até a final vindo do qualifying.

Antes deste jogo, Báez tinha em seu currículo quatro troféus do circuito: Winston-Salem, Kitzbühel e Córdoba em 2023 e Estoril em 2022, todos da categoria ATP 250.

Agora ele faz parte de um seleto grupo que se consolidou no saibro do Rio de Janeiro, como os espanhóis Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015) e Carlos Alcaraz (2022) além do argentino Diego Schwartzman (2018).

– Caminho aberto –

Na décima edição do ATP 500 carioca, em que jamais um tenista se sagrou bicampeão, Báez teve um caminho quase aberto graças em grande parte ao abandono prematuro de Carlos Alcaraz, de 20 anos.

Favorito, o número dois do mundo dividia o chaveamento com o novo vencedor, mas abandonou na primeira rodada devido a uma lesão.

Apesar do desfalque de Alcaraz, o argentino teve atuações sólidas e deixou para trás o francês Corentin Moutet (147º) na primeira rodada a quem venceu por 6-4 e 6-3 e seu compatriota Facundo Díaz Acosta (59º), campeão do torneio de Buenos Aires nas oitavas de final com árciais de 7-6 (7/1) e 6-3.

Nas quartas de final ele eliminou o brasileiro Thiago Monteiro (117º) com parciais de 6-4, 1-6 e 2-6 e na semifinal despachou o melhor tenista argentino da atualidade, Francisco Cerúndolo (22º), com um retumbante 7-5 e 6-0.

Na disputa pelo título, repetiu a dose contra o surpreendente Navone (113º e que vai subir ao 60º lugar) e consolidou um bom início de ano ao chegar às semifinais em Córdoba e às quartas de final em Buenos Aires.

– A surpresa –

Nascido na pequena cidade de 9 de Julio, no interior da província de Buenos Aires, Navone protagonizou duas vitórias de prestígio no caminho para chegar a sua primeira final do ATP Tour.

Nas quartas de final eliminou o promissor brasileiro João Fonseca (655º), de 17 anos, e nas semifinais o britânico Cameron Norrie (23º), atual campeão e favorito após a saída de Alcaraz.

Báez e Navone participarão na próxima semana do torneio ATP 250 em Santiago, no Chile, última etapa da turnê sul-americana em quadras lentas.

O torneio carioca também coroou neste domingo os campeões das duplas: o colombiano Nicolás Barrientos e o brasileiro Rafael Matos derrotaram os austríacos Lucas Miedler e Alex Erler por 6-4 e 6-3.





Matos, de 28 anos, se tornou o primeiro brasileiro a vencer o torneio.

— Resultados deste domingo do Rio Open:

– Final simples

Sebastián Báez (ARG, No.5) x Mariano Navone (ARG) 6-2, 6-1

– Final duplas

Nicolás Barrientos (COL)/Rafael Matos (BRA) x Lucas Miedler (AUS)/Alex Erler (AUS) 6-4, 6-3

