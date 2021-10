Em filme para comemorar seus 75 anos, NBA reúne lendas e astros atuais

A NBA continua com as comemorações de 75 anos da liga. Nesta semana foi lançado o curta-metragem “NBA Lane”, com a participação de diversos jogadores, ex-jogadores e atores. O objetivo é convidar os espectadores a conhecer a história do esporte e acompanhar a temporada 2021-2022, que terá início no próximo dia 19. O filme está disponível em todas as plataformas digitais e redes sociais da NBA e conta também com uma página especial no site oficial da liga.

Segundo a direção de marketing da NBA, o curta-metragem foi criado para homenagear a história e o futuro da NBA. Entre os atuais jogadores, participam do filme LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Kawhi Leonard, Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell, Russell Westbrook, Trae Young, LaMelo Ball, Anthony Davis e Zion Williamson.

Magic Johnson, Larry Bird, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Dwayne Wade, Manu Ginóbili, Julius Erving, Dirk Nowitzki e Dikembe Mutombo fazem parte do elenco de ex-jogadores. Há também uma homenagem com um mural para Kobe Bryant.

O ator Michael B. Jordan, que já participou de filmes como Creed, Space Jam e Pantera Negra, também está presente no filme.

No filme vemos um bairro que reúne todas as estrelas do esporte e Michael B. Jordan é um motorista de ônibus que transporta crianças para um passeio pelo local que abriga os 75 anos de cultura do basquete. Durante o trajeto, os passageiros encontram os astros em situações do cotidiano.

