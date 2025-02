Em festa do PT com Lula, brado de ‘sem anistia’ é mais entoado que jingles tradicionais

Ao longo do segundo dia de festa dos 45 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio, os participantes do evento, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entoaram mais o grito “Sem anistia!” do que os tradicionais jingles que marcaram a história do partido, como “Sem medo de ser feliz” ou “Ole, Ole, Olá, Lula Lula”.

O brado tem sido repetido de tempos em tempos, após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Há um projeto na Câmara dos Deputados para promover a anistia aos envolvidos nos crimes de 8 de janeiro de 2023 e também ao ex-presidente, ainda que não tenha sido formalmente responsabilizado pelo ato.

A ex-presidente Dilma Rousseff foi lembrada pelo deputado federal Lindbergh Farias e foi ovacionada pelo público: “Olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma”. Ela mora na China, onde comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) – mais conhecido como Banco dos Brics. Lindbergh também encerrou sua fala dizendo “Sem anistia”.

A presidente do PT e potencial candidata a integrar a Esplanada dos Ministérios numa futura reforma ministerial, Gleisi Hoffmann, estava vestida toda de branco. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi acompanhado da esposa, Ana Estela, estava trajando camisa vermelha, assim como Lula, que estava acompanhado da primeira-dama, Janja. Um dos mais celebrados ao subir no palco foi o ex-ministro José Dirceu.