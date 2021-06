Em férias, Rodrygo visita o Santos: “Sempre uma honra estar aqui” Atacante visitou a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira

O Menino da Vila Rodrygo, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, esteve no Estádio Urbano Caldeira e no CT Rei Pele nesta terça-feira (29), onde reencontrou muitos amigos no clube que o revelou ao mundo. Ele estava acompanhado pelo pai, Eric Goes, que sempre o apoiou e aconselhou na profissão.

O jogador foi foi recebido pelo presidente Andres Rueda, pelo vice-presidente José Carlos de Oliveira e foi presentado com uma camisa personalizada e um kit de produtos licenciados. Seu pai, Eric, também ganhou uma camisa oficial personalizada.

Já no CT Rei Pelé matou a saudade dos campos onde tanto treinou e se transformou em um dos jovens atacantes mais valorizados do mundo.

– Para mim vai ser sempre uma honra estar aqui. Meu carinho pelo Santos só aumenta, independente de estar longe ou não – disse Rodrygo.

– A porta do Santos sempre estará aberta para os seus ídolos – comentou o presidente santista.

O atacante se mostrou muito grato por tudo que o clube o proporcionou em sua trajetória.

– Tudo que aprendi aqui eu levo para minha vida. Muitas vezes eu passava mais tempo nas dependências do Clube do que na minha própria casa. O Santos me criou e me formou para o mundo – afirmou.

E mesmo distante Rodrygo não deixou de assistir os jogos do Peixe.

– Consigo acompanhar os jogos, e de lá sempre mando minha energia positiva.

Com a camisa santista, na equipe profissional, ele atuou em 82 jogos e marcou 17 jogos, no período entre 2017-2019.

