Em fase ruim, Cavaliers é massacrado pelo Raptors no Canadá

LeBron James está vendo recentemente muitas derrotas do Cleveland Cavaliers. E agora o está fazendo do banco de reservas nos últimos minutos, pois diante da larga desvantagem no placar, a comissão técnica prefere poupar seu astro. LeBron e a equipe de Ohio sofreram o pior revés da temporada na rodada de quinta-feira, quando o Toronto Raptors se impôs por 133 a 99, no Canadá.

O Cavaliers acumula seis derrotas em oito partidas desde que perdeu no Natal para o Golden State Warriors. LeBron anotou 26 pontos contra o Raptors, enquanto Isaiah Thomas falhou nos seus 11 primeiros disparos. Em péssimo momento, o time de Cleveland é o terceiro colocado do Leste com 26 triunfos em 41 partidas.

Após cair na segunda-feira por 127 a 99 para o Minnesota Timberwolves, o Cavaliers agora sofreu uma derrota ainda pior. Os 133 pontos anotados pelo Raptors representaram a maior quantidade conseguida por qualquer rival do Cleveland neste campeonato. Foi também o terceiro duelo seguido em que o Cavaliers levou ao menos 127 pontos.

Fred VanVleet marcou 22 pontos, Jonas Valanciunas fez 15 e capturou 18 rebotes para o Raptors, que não contou com os titulares Kyle Lowry, lesionado, e Serge Ibaka, suspenso. C.J. Miles anotou 16 pontos, Pascal Siakam e Norm Powell registraram 14 cada e DeMar DeRozan somou 13 para o time canadense. Já Lucas Bebê atuou por três minutos pelo vice-líder do Leste, com 29 triunfos em 40 jogos.

O Los Angeles Lakers emplacou a terceira vitória seguida no campeonato ao superar o San Antonio Spurs por 93 a 81, em casa, na noite de quinta. Brandon Ingram brilhou com 26 pontos pelo 13º colocado da Conferência Oeste. O time de Los Angeles não batia o rival texano no Staples Center desde abril de 2013. LaMarcus Aldrige marcou 20 pontos pelo Spurs, que não contou com os lesionados Kawhi Leonard, Tony Parker e Danny Green e ocupa a terceira posição no Oeste.

Fora de casa, o Los Angeles Clippers superou o Sacramento Kings por 121 a 115. Uma noite após marcar 50 pontos contra o Warriors, Lou Williams voltou a se destacar, agora com 30 pontos e seis assistências pelo Clippers, enquanto Montrezl Harrell fez 25 e Blake Griffin somou 18 pontos, 12 rebotes e seis assistências após ficar fora de dois duelos por causa de uma concussão. Essa foi a terceira vitória do Clippers, o nono colocado do Oeste, sobre o Kings, o último da mesma conferência, nesta temporada e a 11ª consecutiva em Sacramento. Bogdan Bogdanovich marcou 22 pontos e George Hill fez 21 pelo Kings.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Houston Rockets