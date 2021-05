Em fase artilheira, Mateus Vital bate recorde pessoal Meia é o artilheiro do Corinthians na temporada

Reserva durante grande parte da última temporada, Mateus Vital tem sido um dos destaques do Corinthians em 2021. Nesta quarta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o River Plate, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, o meia marcou o seu 5º gol em apenas 13 jogos e reassumiu a artilharia da equipe de forma isolada.

O curioso é que, mesmo com poucas partidas disputadas – ficou um mês e meio sem jogar após passar por uma artroscopia no joelho direito -, esse já é o maior volume de gols de Vital em uma temporada desde que se tornou profissional, em 2015, ainda no Vasco. E chama a atenção também a evolução na conclusão das jogadas ano a ano.

Mateus marcou seus dois primeiros gols apenas em 2017, ainda no Cruz-Maltino, e repetiu a dose em 2018, já vestindo a camisa do Corinthians. Em 2019, foram três bolas na rede. No ano seguinte, com menos jogos, marcou quatro vezes. E agora já são cinco.

Aos 23 anos de idade, Mateus Vital vive o seu melhor início de temporada da carreira e se torna uma das armas corintianas para surpreender no Campeonato Brasileiro.

MATEUS VITAL ANO A ANO

2015 – 1 jogo e 0 gols

2016 – 5 jogos e 0 gols

2017 – 31 jogos e 2 gols

2018 – 58 jogos e 2 gols

2019 – 52 jogos e 3 gols

2020 – 40 jogos e 4 gols

2021 – 13 jogos e 5 gols

