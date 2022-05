Em evolução técnica, Du Queiroz vai se tornando essencial no Corinthians Meia é, ao lado de Róger Guedes, o atleta com mais jogos pelo Timão na temporada





Titular nos dois últimos jogos do Corinthians, contra Deportivo Cali, da Colômbia, pela Libertadores, e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e sendo destaque em ambos, Du Queiroz tem ganho cada vez mais papel de importância no Timão.

Ao lado de Róger Guedes, o garoto é o atleta do elenco corintiano com mais jogos em 2022 até aqui. Foram 22 partidas disputadas, sendo 17 como titular – mesmos números do atacante.

Em relação aos minutos em campo, Du é o terceiro jogador de linha do plantel no Timão, atrás apenas do zagueiro João Victor e também de Róger Guedes.

A juventude do camisa 37, que tem 22 anos, poderia ser fator preponderante para essa presença massiva, já que o Corinthians vive um processo de rodízio no elenco principal e isso não comprometeria fisicamente principalmente atletas mais experientes. E, realmente, a superioridade na resistência joga a favor da prata da casa, porém, a evolução técnica e o cumprimento do papel tático são os principais fatores que tem transformado Queiroz em presença constante nos jogos do Timão.

Muito questionado por parte da torcida no início da temporada, Du Queiroz tem se mostrado cada vez mais eficiente nos aspectos defensivos e potencializando a sua principal característica, a qualidade no passe.

Du é o segundo atleta do Corinthians com mais passes certos neste Brasileirão até aqui. São 170, com apenas12 errados, um aproveitamento de 93,4%, ficando atrás apenas de João Victor no clube do Parque São Jorge.

O camisa 37 também registra bons números nas viradas de jogo, algo fundamental na posição que ele atua, como primeiro homem do meio-campo. Em cinco jogos da competição foram três, todas bem sucedidas.

O crescimento de Du Queiroz aconteceu no mesmo período em que o Timão acertou a contratação de Maycon, por empréstimo até o fim do ano.

Acreditava-se que o jogador, que veio cedido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por conta do conflito entre os ucranianos e a Rússia, ocuparia o setor de primeiro volante, algo que não era da origem do atleta quando deixou o Corinthians, em 2018, mas que ele desenvolveu na Europa.

No entanto, a chegada de Maycon além de não ter impactado no trabalho de Du Queiroz, também potencializou o futebol da cria corintiana, que se fixou como primeiro volante, tendo sempre ao seu lado um escape.

E o Timão, que vinha em uma tendência de jogar em 4-1-4-1, com apenas um cabeça de área, dois meias na armação encostando na área, e dois atletas pelos extremos do gramado, passou a ter mais uma cara de 4-2-3-1, com dois meias de qualidade na saída de jogo, com um à frente armando o time, sendo esses os principais sistemas usados por um treinador como Vítor Pereira, que não tem apego algum com esquema tático.

Juntos, Maycon e Du Queiroz já deram sete passes para finalizações em cinco jogos do Campeonato Brasileiro – três de Du -, sendo que a primeira se tornou assistência para gol no último domingo (8), quando o camisa 37 aproveitou a bola cortada por Willian para servir Renato Augusto, que finalizou da entrada da área e garantiu a vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Massa Bruta, no início do segundo tempo.

Contudo, a sequência de Du no Corinthians tem tudo para ganhar uma pausa nesta quarta-feira (11). Por ter jogado boa parte da partida contra o Fortaleza, no último domingo (1º), por conta da lesão sofrida por Paulinho, e sido titular contra Deportivo Cali-COL e Red Bull Bragantino, a tendência é que o camisa 37 seja reserva no confronto decisivo da terceira fase da Copa do Brasil, diante da Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (11).

