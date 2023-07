Em evento, Pequena Lo compartilhará suas experiências como criadora de conteúdo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 9:25 Compartilhe

No domingo, 9 de julho, a psicóloga e influenciadora Pequena Lo estará presente no palco principal da VidCon. Com 27 anos, Lo é ativista pelo direito das pessoas com deficiência, psicóloga, apresentadora, humorista, influenciadora e um verdadeiro fenômeno na internet, com seus mais de 10 milhões nas redes sociais, ela já fez parte da conceituada lista Forbes Under 30.

No painel intitulado Os fandoms e seus impactos, ao lado de Isaias e Camila Loures e com mediação de Patrícia Ramos, ela irá discutir um pouco mais sobre o significado de ser um fã genuíno e como a relação entre os fandoms e os criadores de conteúdo podem ser ao mesmo tempo acolhedora e tóxica.

Na cultura pop existem diversas bases de fãs para diferentes artistas. No entanto, vale destacar que essa conexão poderá ser perigosa em alguns casos. E é sobre isso que o painel irá falar, um tema em que poderá render insights interessantes para quem é fã hoje em dia.

Mas não é apenas do palco principal que Pequena Lo toma conta, em uma outra sala, com mediação de Raquel Real, a influenciadora terá a oportunidade de compartilhar as suas experiências como uma personalidade conhecida nas redes sociais, trazendo maiores detalhes sobre sua trajetória e os desafios que enfrenta no ambiente digital.

