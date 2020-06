Em evento, Onyx diz que governo garantirá auxílio emergencial por mais dois meses

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta terça, 30, que o governo vai prorrogar o programa do auxílio emergencial a trabalhadores informais por mais dois meses.

“Cumprindo o que o Congresso determinou, de que poderia o Poder Executivo prorrogar as três parcelas emergenciais, e é o que o presidente está fazendo para garantir por mais dois meses a continuidade do programa do auxílio emergencial”, disse Onyx durante cerimônia que marca a prorrogação do benefício.

No evento, o presidente Jair Bolsonaro chegou acompanhado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Também participam outros ministros de Estado como Paulo Guedes (Economia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Ernesto Araújo (MRE).

