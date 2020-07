Em evento de quase 4 horas, Atlético-MG lança o seu novo uniforme

O domingo, 19 de julho, foi de revelação e celebração para o torcedor do Atlético-MG. O Galo lançou a sua coleção de uniformes para o ano de 2020, assinada pela Le Coq, fornecedora alvinegra(Veja as fotos acima). Por conta da pandemia da Covid-19, o clube não realizou um evento tradicional, com presença se público, mas não deixou o seu torcedor de fora.

A equipe de comunicação e marketing do Atlético transformou a apresentação da nova camisa em um evento de quase quatro horas, transmitido ao vivo nos canais oficiais atleticanos(Facebook e Youtube).

A ideia era fazer do lançamento mais uma plataforma de interação com os atleticanos e ainda ofertar aos patrocinadores mais espaço e visibilidade. E, o resultado final foi bom, com estrutura sólida na transmissão, que contou com a presença de jogadores do atual elenco ao vivo, outros em depoimento gravado, como Diego Tardelli, lesionado no tornozelo. Houve também a presença de ídolos do passado e o eterno craque Reinaldo, que foi um dos “garotos propaganda” da nova camisa.

Desfile que virou show

O Atlético-MG também inovou a trazer diversos conteúdos para preencher as horas da live. E, destaque para a presença da cantora Gabi Martins e do cantor Felipe Hott. A ida de Gabi gerou controvérsia durante a semana, mas sua participação trouxe outros públicos menos ligados ao futebol, já que ela possui mais de oito milhões de seguidores no Instagram. A aposta foi no engajamento que ela poderia gerar, e gerou.

Camisas com detalhes novos

O Galo trouxe as novas versões das camisas 1 e 2 de jogo, além dos novos uniformes de goleiro. A camisa principal, listrada, tem pequenas alterações nas listras e no número nas costas, o mesmo ocorrendo com o uniforme número 2, o branco.

As peças dos goleiros mantiveram o padrão de várias cores, tendo também pequenas alterações em relação ao que foi lançado em 2019. Os novos uniformes já deverão estar em campo no dia 26, domingo, no clássico contra o América-MG, pelo Campeonato Mineiro.

Galo Doido na pista! E as tradicionais listras do nosso uniforme principal com @GabiMartinsOF e Felipe Hott! #TrajeDeGalo pic.twitter.com/PnvQSJwMjA — Atlético (@Atletico) July 19, 2020

