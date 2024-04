Em evento de grife na Itália, Anitta posa de mãos dadas com a cantora Cher

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/04/2024 - 14:06 Para compartilhar:

A cantora Anitta brilhou em evento da Dolce & Gabanna em Milão, na Itália, que aconteceu no último sábado, 6. A estrela brasileira chamou atenção e até posou de mãos dadas com Cher durante a festa.

O momento foi registrado nos bastidores da festa, que celebrava a abertura da exposição “From the Heart to the Hands”, evento que apresenta os looks icônicos da grife.

Anitta também registrou clique ao lado da atriz quênio-mexicana Lupita Nyong’o, vencedora do Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme 12 anos de escravidão, de 2013.

“A melhor”, escreveu a funkeira ao compartilhar o clique nos stories do Instagram.

Para o evento especial, Anitta apostou num mini vestido branco com cinto preto, vendido por 1.850 euros no site da D&G (aproximadamente R$10 mil). Copletando o look, a funkeira combinou com uma choker de veludo e cristais, feita por Kim Kardashian em parceria com a grife, disponível por 995 euros, algo em torno de R$5.560 reais.

As estrelas fizeram parte de um seleto grupo, que contou também com Demi Moore e Isabeli Fontana.

Cher e Anitta conversando em um evento da Dolce & Gabbana. pic.twitter.com/egH825Lgch — PAN (@forumpandlr) April 6, 2024