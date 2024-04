Em evento com Lula sobre indígenas, ministra mostra slide do petista com premiê da Índia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 22:23 Para compartilhar:

O governo federal errou a apresentação de slides e mostrou imagem de Lula com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em uma solenidade voltada a povos indígenas. “Não, não é essa, gente”, disse a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, quando viu a figura projetada. Ela estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros, no Ministério da Justiça, em solenidade de reabertura do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI).

A apresentação mostrada por engano era sobre o G20, que foi realizado na Índia em 2023. Tratava-se de um e-book sobre o tema com texto em língua guarani que foi apresentado, depois, em outro momento da solenidade.

Em determinado momento, Lula pegou o microfone da ministra e começou a falar. “Essa apresentação da Sonia é menos uma apresentação para os companheiros do Conselho, que militam na luta indígena há muito tempo, e é muito mais uma prestação de contas para pessoas que não são do Conselho, sobretudo da imprensa, do que aconteceu nesse um ano e quatro meses”, disse o presidente da República.

Depois de algumas palavras do presidente, foi possível ouvir um de seus auxiliares dizendo: “Já chegou a apresentação, um minutinho”. O presidente anunciou no microfone: “Já chegou a apresentação e a Sonia vai fazer a exposição para vocês.” Ele também disse que seria importante a ministra entregar uma cópia da apresentação para cada integrante do Conselho.

Houve alguns minutos de silêncio, e a equipe cerimonial deu andamento a outros trechos da solenidade antes de a apresentação poder efetivamente ser feita.