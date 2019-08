Em estreia de técnico, Criciúma segura empate com o Cuiabá

O Cuiabá pressionou durante toda a partida, mas não conseguiu tirar o zero do placar e ficou no empate sem gols contra o Criciúma, na noite desta sexta-feira, na Arena Pantanal, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time da casa dorme dentro do G4, na quarta colocação, com 31 pontos, mas Sport, com a mesma pontuação, e Operário, com 28, ainda jogam na rodada e podem tomar a posição. O Criciúma, com 22 pontos, segue brigando contra o rebaixamento e ocupa a 14ª colocação, com um ponto a mais do que o Vila Nova, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

A partida marcou a estreia do técnico Waguinho Dias no comando do Criciúma. Campeão da Série D com o Brusque há menos de duas semanas, ele foi contratado para tentar evitar o rebaixamento.

O Cuiabá começou melhor e criou boas jogadas na primeira etapa, mas só não conseguiu abrir o placar porque os atacantes pecaram na finalização. Na melhor chance, logo no início, Júnior Todinho obrigou o goleiro Bruno Grassi a praticar defesa incrível. Ainda na primeira etapa, o próprio Todinho e Rodolfo passaram perto de marcar, mas finalizaram para fora.

Na segunda etapa, a situação se repetiu e o Cuiabá seguiu exigindo boas defesa de Bruno Grassi. Recuado, o Criciúma se defendia como conseguia e tentava responder nos contra-ataques, mas a alta quantidade de erros de passe impedia que a equipe visitante chegasse ao gol adversário.

Sem sucesso até os minutos finais, o time da casa teve de se contentar com o empate sem gols, ruim para a sequência da competição. Para o Criciúma, o empate ficou de bom tamanho e elimina o risco de fechar a rodada dentro da zona do rebaixamento.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe a Ponte Preta, no estádio Heriberto Hülse, pela 21ª rodada da Série B. No sábado, no dia 7 de setembro, o Cuiabá enfrenta o Operário no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 0 x 0 CRICIÚMA

CUIABÁ – Victor Souza; Toty, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino (Gutiérrez), Escobar e Alê; Rodolfo (Rincon), Júnior Todinho e Gilmar (Caio Dantas). Técnico: Itamar Schulle.

CRICIÚMA – Bruno Grassi; Carlos Eduardo, Derlan, Sandro e Marlon; Eduardo, Liel e Daniel Costa (Lúcio Flávio); Vinícius, Julimar (Caíque) e Reinaldo (Reis). Técnico: Waguinho Dias.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÃO AMARELO – Não houve.

RENDA – R$ 89.505,00.

PÚBLICO – 6.321 pagantes.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).