Em estreia de Ramón Díaz, Vasco recebe o Athletico para reagir no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 6:00 Compartilhe

Em situação dramática no Brasileirão, o Vasco volta a campo para tentar novamente reagir na briga contra o rebaixamento. O clube carioca recebe o Athletico-PR neste domingo, às 18h30, em São Januário, no Rio, com a expectativa para a estreia do técnico argentino Ramón Díaz. O duelo será válido pela 16ª rodada.

O estádio segue proibido de receber torcedores por conta da confusão na derrota para o Goiás, há um mês. Depende da liberação da Justiça Comum, onde existe um processo pendente dentro do Juizado Especial dos Torcedores e dos Grandes Eventos. Uma perita ainda vai avaliar os laudos de segurança do estádio.

Mas o departamento jurídico do clube conseguiu amenizar sua punição junto ao STJD e poderá cumprir seu último jogo de suspensão de forma diferente, com a presença limitada de público. Serão permitidas as entradas de mulheres, crianças maiores de 12 anos acompanhadas e deficientes. Mas isso somente fora de São Januário, ou seja, no Maracanã. A medida liminar, portanto, seria válida somente pra a 18ª rodada, quando o Vasco vai receber o Grêmio.

Após a demissão de Maurício Barbieri, o Vasco foi comandado, de forma interina, por William Batista, do sub-20. Em três jogos, conquistou uma vitória, mas perdeu as duas últimas, contra Botafogo, por 2 a 0, e Cruzeiro, por 1 a 0.

Com isso, o time tem nove pontos na zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos, já que o confronto direto com o América-MG, pela 17ª rodada, foi adiado por conta da participação dos mineiros na Copa do Brasil.

Com a situação delicada, o técnico Ramón Díaz já fará várias mudanças em sua primeira partida. Na defesa, a mudança pode ser por questão física. Léo está com dores na perna e, se não tiver condições, dará lugar para Zé Vitor. Isso porque Capasso está suspenso.

Uma das deficiências do Vasco era um volante de marcação. Nos últimos dias, o clube contratou o chileno Medel, que já deve ser titular. Zé Gabriel e Jair completam o setor de meio-campo. No ataque, Gabriel Pec e Orellano podem jogar como pontas e Figueiredo centralizado. Pedro Raul, tido como a principal contratação vascaína, não engrenou e já está acertado para defender o Toluca, do México.

Ramón Díaz elogiou a forma como o elenco respondeu aos treinamentos e garantiu muito trabalho para salvar o Vasco da zona de perigo. “Estamos falando com os jogadores e, no pouco tempo que tivemos, gostei porque mudamos rapidamente a intensidade dos treinamentos. Que os torcedores fiquem tranquilos porque estamos trabalhando para reverter toda esta situação. Vamos conseguir com esforço e com muita coragem.”

O Athletico, apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, está nas oitavas da Libertadores e bem no Brasileirão. Após vencer o Bahia, por 2 a 0, chegou a 23 pontos, perto do G-6. Os paranaenses, porém, precisam melhorar o retrospecto fora de casa. Em sete jogos, venceu uma, empatou outra e perdeu cinco.

Ainda considerado interino, o técnico Wesley Carvalho terá problemas na defesa. Pedro Henrique já estava fora por grave lesão no tornozelo, necessitando de cirurgia. Thiago Heleno levou o terceiro cartão amarelo e também está fora. Matheus Felipe e Kaíque Rocha são opções, assim como o recém-contratado Cacá, já regularizado. Outro reforço é Vidal, que entrou diante do Bahia e briga por uma vaga.

O Athletico teve a semana livre para trabalhar, mas Wesley tomou cuidado para não forçar fisicamente os jogadores que vinham numa maratona de jogos. “Quando a gente tem esse tempo, corremos o risco de passar do ponto. Se você coloca muita água na planta, ela morre. Então trabalhamos na medida certa pensando no Vasco e espero que possamos conquistar um bom resultado.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias