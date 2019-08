Em estreia de Pia Sundhage, seleção feminina de futebol goleia Argentina

A estreia de Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina de futebol não poderia ser melhor. Mesmo sem contar com Marta e Cristiane, o time goleou a Argentina por 5 a 0, na noite desta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A treinadora sueca, de 59 anos, foi anunciada no dia 25 de julho para substituir Vadão.

Em sua partida de estreia, a técnica bicampeã olímpica já mostrou parte do seu projeto com a seleção. Apesar das poucas mudanças no time, exibiu uma equipe mais compacta e organizada em campo. A disciplina tática, ainda inicial na seleção, já foi uma das marcas do trabalho realizado por Pia na seleção.

Diante de 13.180 torcedores presentes no Pacaembu, a partida desta quinta faz parte de um quadrangular amistoso, que conta ainda com Chile e Costa Rica. Com o triunfo, a seleção brasileira avançou à final, marcada para as 13 horas de domingo, no mesmo estádio. O rival será o time chileno, que superou a Costa Rica também nesta quinta.

Após três dias de treino para se preparar para a sua estreia, Pia fez poucas alterações na equipe em comparação ao último jogo oficial da equipe, nas oitavas de final do Mundial da França, no mês passado. A maior parte em razão de lesões. Saíram do time Monica, Marta, Thaísa e Cristiane, as últimas três por conta de contusão.

Escalada no esquema 4-4-2, a seleção começou a partida com Bárbara; Letícia, Kathellen, Erika, Tamires; Formiga, Luana, Debinha, Andressa Alves; Ludmilla e Bia Zaneratto.

Com esta formação, o Brasil não teve problemas para se impor em campo num primeiro tempo de nível fraco. A primeira boa chance surgiu aos 12 minutos, quando Luana arriscou chute de longe, quase da intermediária, e exigiu boa defesa da goleira argentina. Na sequência, após escanteio na área, Erika escorou de cabeça na primeira trave, rente ao gol.

As redes balançaram pela primeira vez aos 17. Ludmilla recebeu pela esquerda dentro da área, após boa jogada de Bia Zaneratto, e bateu na saída da goleira: 1 a 0. O segundo veio em lance de bola parada. Aos 33, Formiga escorou de cabeça e mandou para o gol, após cobrança de falta na área.

Dois minutos depois veio o terceiro gol. Em rápido contra-ataque, a seleção chegou com facilidade ao ataque, surpreendendo as argentinas. Após cruzamento rasteiro de Tamires pela esquerda, Debinha completou para as redes. Do outro lado, a Argentina teve apenas uma chance, defendida por Bárbara.

Para o segundo tempo, Pia colocou em campo Aline e Raquel nos lugares de Formiga e Bia. Não afetou o estilo de jogo e nem o ritmo imposto pela seleção em campo. Tanto que o quarto gol não demorou para sair. Aos 13 minutos, Erika aproveitou cobrança de escanteio na área para cabecear para o gol, superando a marcação de duas rivais na bola aérea. A goleira se enrolou para fazer a defesa e a bola entrou.

O gol praticamente selou a vitória brasileira de forma precoce na partida. A partir daí, a equipe da casa diminuiu o ritmo, reduziu a velocidade e passou a valorizar a posse de bola. Pia aproveitou a oportunidade para fazer testes no time. Colocou Chu e Millene nas vagas de Debinha e Andressa.

A tranquilidade em campo também era favorecida pela fraca atuação do time argentino. Demonstrando falhas técnicas evidentes e até falta de maturidade, as argentinas praticamente não ameaçaram o gol de Bárbara. As poucas investidas eram chutes da intermediária que chegavam sem qualquer força nos pés da goleira brasileira.

Mesmo sem fazer força no ataque, a seleção buscou o quinto gol, com franca ajuda das rivais. Após cobrança de falta na área, aos 37 minutos, Juncos cabeceou contra as próprias redes e fechou a goleada brasileira, na estreia da nova treinadora.