Trump aquece campanha e Harris se prepara para debate em estado-chave nos EUA

Eleições presidenciais nos EUA. O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump fez, neste sábado, 7, um discurso sombrio durante um comício em Wisconsin, um estado-chave da disputa, enquanto a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris se preparava na Pensilvânia para o debate da próxima semana.

Estratégias diferentes

No comício em Mosinee, Wisconsin, o ex-presidente fez sua recorrente série de insultos, exageros e mentiras sem constrangimento, pintando um retrato apocalíptico dos Estados Unidos, uma nação que, para ele, é governada por uma ditadura de esquerda, “um regime de patifes”.

No lado democrata, a vice-presidente fez uma pausa em Pittsburgh, Pensilvânia, onde se prepara para o debate de terça-feira com um tom diferente do de seu adversário.

“É hora de virar a página da divisão. É hora de unir nosso país, traçar um novo caminho”, defendeu Harris, que disse se sente “honrada” pelo recente apoio de dois conservadores proeminentes, o ex-vice-presidente Dick Cheney e sua filha Liz Cheney, ex-membro da Câmara dos Representantes.

Disputa acirrada

A vice-presidente assumiu a candidatura depois que o presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição em 21 de julho, após muitos questionamentos sobre sua condição mental para ficar mais quatro anos na Casa Branca.

Apesar do impulso inicial que essa mudança deu aos democratas, Harris teve que pisar no acelerador para apresentar aos eleitores seu perfil e suas ideias.

A democrata tem recebido críticas pela falta de detalhes de seu programa. Neste cenário, o debate de terça-feira, 10, será uma oportunidade crucial para Harris expor claramente suas políticas e afiar suas estratégias contra Trump, no primeiro encontro entre os dois. A Pensilvânia, onde Harris se prepara, está dividida por uma margem estreita entre eleitores republicanos e democratas.